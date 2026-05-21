Giro d'Italia 2026, 12^ tappa Imperia-Novi Ligure: il percorso

Dodicesima tappa oggi, 21 maggio, per il Giro d’Italia 2026. La frazione è lunga 175 km, con un dislivello di 2.250 metri. Ieri l'ecuadoriano Jhonatan Narváez ha vinto allo Sprint la Porcari-Chiavari. In maglia rosa c'è ancora Eulalio

Dodicesima tappa oggi, 21 maggio, per il Giro d’Italia 2026. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Eulalio, mentre ieri Jhonatan Narváez della UAE Team Emirates XRG ha vinto allo Sprint la frazione Porcari-Chiavar i. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il percorso della dodicesima tappa

Dopo un primo passaggio nell’entroterra Imperiese fino a Pieve di Teco, la tappa percorre, da Albenga a Savona, la via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo con alcuni “capi” e alcuni passaggi cittadini. Uscendo da Savona si scalano Colle Giovo e Bric Berton che immettono poi nella Pianura Padana da dove, con alcuni brevi saliscendi, si raggiunge Novi Ligure. Nella parte finale ci sono alcune strade a carreggiata ridotta che poi confluiscono in strade ampie e rettilinee. Ultimi 3 chilometri praticamente rettilinei intervallati da alcune rotatorie che si percorrono quasi senza deviazioni. Ultima curva a 3000 m dall’arrivo. Rettilineo finale di 2800 m in asfalto di larghezza 7.5 m.