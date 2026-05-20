Giro d'Italia 2026, 11^ tappa Porcari (Paper District)-Chiavari: percorso e altimetriaSport
La corsa prosegue con una frazione di 195 km che attraversa le Cinque Terre. Ganna ha vinto ieri la decima tappa, la crono Viareggio-Massa, mentre la maglia rosa è sulle spalle di Eulalio
Undicesima tappa oggi, 20 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Porcari (Paper District) e arriva a Chiavari, per un totale di 195 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la cronometro da Viareggio a Massa è stata vinta da Filippo Ganna. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.
Il tracciato dell’undicesima tappa
Dopo una prima parte quasi pianeggiante fra Lucca e Camaiore, una breve salita precede l’ingresso a La Spezia. Seguono il Passo del Termine e il Colle di Guaitarola nelle Cinque Terre, poi Sestri Levante e due salite brevi ma ripide - Colla dei Scioli e Cogorno - che conducono al finale a Chiavari.
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I favoriti
Da Vingegaard a Pellizzari, passando per i vari Storer, Gall, O'Connor e Gee, sono tanti i pretendenti alla maglia rosa. Assente il fenomeno sloveno Tadej Pogacar trionfatore dell'edizione 2024. Fari puntati quindi sulla prima partecipazione del danese Jonas Vingegaard che, dopo essersi imposto in due edizioni del Tour de France e nella Vuelta, cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri. Il Team Visma | Lease a Bike, vincitore di due delle ultime tre edizioni della Corsa Rosa, schiera anche Sepp Kuss, trionfatore della Vuelta a España 2023. Molto competitiva la line-up della Red Bull - Bora con il vincitore dell'edizione 2022 Jai Hindley e Giulio Pellizzari a guidare un team sempre protagonista nelle ultime stagioni.
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Il britannico Simon Yates, ritiratosi a gennaio. è l'ultimo vincitore della corsa rosa. Prima di lui il bis sloveno frmato Pogacar e Roglic. Binda, Coppi e Merckx hanno il record di successi, mentre l'Italia con 69 vittorie è il Paese con più allori nonostante l'ultimo trionfo risalga al 2016 con Nibali. Ecco l'albo d'oro del Giro dal 1909 a oggi