La corsa prosegue con una frazione di 195 km che attraversa le Cinque Terre. Ganna ha vinto ieri la decima tappa, la crono Viareggio-Massa, mentre la maglia rosa è sulle spalle di Eulalio ascolta articolo

Undicesima tappa oggi, 20 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Porcari (Paper District) e arriva a Chiavari, per un totale di 195 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la cronometro da Viareggio a Massa è stata vinta da Filippo Ganna. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il tracciato dell’undicesima tappa Dopo una prima parte quasi pianeggiante fra Lucca e Camaiore, una breve salita precede l’ingresso a La Spezia. Seguono il Passo del Termine e il Colle di Guaitarola nelle Cinque Terre, poi Sestri Levante e due salite brevi ma ripide - Colla dei Scioli e Cogorno - che conducono al finale a Chiavari. Approfondimento Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109