Dopo la pausa del lunedì, oggi si riparte con la decima frazione: lunga 42 chilometri, pianeggiante, si snoda da Viareggio a Massa ed è l’unica cronometro di questa edizione. Il percorso è quasi del tutto rettilineo, con due inversioni a U. Al via la maglia rosa è ancora sulle spalle di Eulalio, mentre Vingegaard ha vinto la nona tappa che si è corsa domenica 17 maggio

Dopo la pausa del lunedì, il Giro d’Italia riparte oggi 19 maggio con la decima tappa. La frazione, lunga 42 chilometri, si snoda da Viareggio a Massa ed è l’unica cronometro di questa edizione. Al via la maglia rosa è ancora sulle spalle del portoghese Eulalio, mentre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) ha vinto la nona tappa che si è corsa domenica 17 maggio. In tutto, le tappe dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il percorso della decima tappa

La decima tappa parte da Viareggio e arriva a Massa. È una cronometro lunga 42 chilometri e con un dislivello di 50 metri, quindi pianeggiante. Il percorso è quasi del tutto rettilineo, con due inversioni a U. Si parte da Viareggio, in direzione Sud, e si attraversa la pineta lungo Viale di Tigli. Poco dopo, a Marina di Torre del Lago, c’è la prima inversione a U che porta sul lungomare, tutto dritto, in direzione Nord. Si percorre la costiera della Versilia fino a Marina di Massa. Verso l’interno, in località Rinchiostra, c’è la seconda svolta a U. Si torna quindi sul lungomare, per poi svoltare di nuovo verso l’interno e percorrere gli ultimi metri: rettilineo finale su asfalto, largo 8 metri. L’orario di partenza del primo corridore è fissato alle 13.15, quello di arrivo dell’ultimo intorno alle 17.15.