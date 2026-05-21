A Filicudi non esiste il corso di preparazione agli esami delle medie

Tiziana, dieci anni, sta per concludere l'anno scolastico e per continuare a studiare dovrà lasciare la propria casa, i nonni, gli amici, e quell'isola che rappresenta il suo mondo. Perchè a Filicudi non esiste più il corso di preparazione agli esami di scuola secondaria di primo grado. Un vuoto educativo che trasforma un diritto fondamentale in un ostacolo. Alle richieste della madre della piccola le istituzioni hanno risposto con una posizione netta: non è possibile inviare otto docenti per una sola alunna. "Sto per concludere la V elementare e sono molto triste e preoccupata - scrive la bimba alla premier -. Nella mia isola, da qualche anno, non c'è più il Cpe che era un corso di preparazione agli esami di scuola media. Ho chiesto, assieme alla mia mamma, che venga riavviato, per me e per gli alunni che verranno nei prossimi anni. Ci è stato detto che non si possono inviare 8 docenti sull'isola, per una sola alunna. Ma loro non sanno che qui, il Cpe, è sempre andato avanti con due soli docenti". E conclude: "Anche io, Presidente non voglio andarmene. Voglio restare con I miei nonni, nella mia Isola, con i miei amici e con mia madre che qui lavora. Ho solo 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini".