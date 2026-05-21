Secondo quanto si apprende l'alto prelato avrebbe deciso di restare nella sua abitazione dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio
Il cardinale Camillo Ruini è da qualche giorno di nuovo in gravi condizioni di salute. Lo storico presidente della Cei, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio e da tempo affronta ciclicamente problemi di salute legati in particolare alla funzionalità renale. Il porporato viene seguito a casa dai medici e dagli infermieri del FAS, il servizio sanitario del Vaticano, che si alternano medici per assisterlo anche con l'ossigeno. La situazione viene descritta come “impegnativa”. Ruini fu ricoverato d'urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi ripreso dall'attacco cardiaco, Ruini venne curato successivamente anche per un blocco renale nel 2025: anche in quel caso si riprese.