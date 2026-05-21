Il gip dice no all'arresto. Per il giudice ci sono "gravi indizi di colpevolezza ma non esigenze cautelari perchè boss è morto". L'indagine sulla legale del capomafia, oggi deceduta, è stata eseguita da carabinieri e polizia su delega della Dda di Palermo. La donna di Campobello di Mazara, al centro degli accertamenti, nel frattempo è deceduta

Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La Procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. I pm hanno proposto appello al tribunale del Riesame.