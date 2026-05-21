Per una risposta dagli esami tossicologici e dalle analisi sui campioni prelevati dallo stomaco del ragazzo e sulle vaschette sequestrate nella gelateria, serviranno ancora alcuni giorni. Il giovane morto a Casoria, nel Napoletano, era allergico alle proteine del latte e sarebbe morto per uno choc anafilattico fulminante, arrivato così in fretta da rendere inutile la corsa in ospedale
Si attendono gli esiti dell’autopsia eseguita ieri sul corpo di Adriano d'Orso, 16 anni, di Casoria, per chiarire le cause del decesso, ma secondo quanto fin qui ricostruito – come riporta il Corriere della Sera - la presunta reazione allergica sarebbe stata scatenata dalla scelta di un nuovo gusto, il melone. Per una risposta dagli esami tossicologici e dalle analisi sui campioni prelevati dallo stomaco del ragazzo e sulle vaschette sequestrate nella gelateria, serviranno ancora alcuni giorni. Il ragazzo era allergico alle proteine del latte e sarebbe morto per uno choc anafilattico fulminante, arrivato così in fretta da rendere inutile la corsa in ospedale.
La tragedia
Come accadeva spesso la sera del 16 maggio, il 16enne era andato con gli amici nella solita gelateria del paese. Dopo aver consumato un cono si è sentito male ed è morto poco dopo. Subito accompagnato a casa del padre, è arrivato già in condizioni critiche, anche il cortisone è stato inutile. Il 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.