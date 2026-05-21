Per una risposta dagli esami tossicologici e dalle analisi sui campioni prelevati dallo stomaco del ragazzo e sulle vaschette sequestrate nella gelateria, serviranno ancora alcuni giorni. Il giovane morto a Casoria, nel Napoletano, era allergico alle proteine del latte e sarebbe morto per uno choc anafilattico fulminante, arrivato così in fretta da rendere inutile la corsa in ospedale

Si attendono gli esiti dell’autopsia eseguita ieri sul corpo di Adriano d'Orso, 16 anni, di Casoria, per chiarire le cause del decesso, ma secondo quanto fin qui ricostruito – come riporta il Corriere della Sera - la presunta reazione allergica sarebbe stata scatenata dalla scelta di un nuovo gusto, il melone. Per una risposta dagli esami tossicologici e dalle analisi sui campioni prelevati dallo stomaco del ragazzo e sulle vaschette sequestrate nella gelateria, serviranno ancora alcuni giorni. Il ragazzo era allergico alle proteine del latte e sarebbe morto per uno choc anafilattico fulminante, arrivato così in fretta da rendere inutile la corsa in ospedale.