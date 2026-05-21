Messner sui figli: "Mi hanno emarginato dopo avere ricevuto l'eredità"

Botta e risposta tra l'alpinista altoatesino Reinhold Messner, primo uomo ad aver scalato tutti i 14 ottomila, e i suoi figli. Da un paio d'anni il "Re degli Ottomila" sostiene di essere stato emarginato dai figli dopo aver donato loro gran parte del patrimonio in vita. L'81enne, sposato con Diane Schumacher, ha usato parole molto forti nel corso di un'intervista alla radio austriaca Oe3: "Sono stato così ingenuo da pensare di donarlo a cuore aperto, non appena hanno avuto tutto, hanno immediatamente cercato di emarginare me e Diane: sono stato messo da parte". I quattro figli della leggenda dell'alpinismo sono nati dalla relazione di Messner con Nena Holguin e dal matrimonio con Sabine Stehle. Nel 2021 ha sposato Diane.

Le accuse del figlio Simon: "Lui si è allontanato"

Messner aveva distribuito il patrimonio familiare nel 2019 ai figli Layla (45 anni), Magdalena (38), Simon (35) e Anna (25). Due anni fa aveva rivelato di aver ignorato i consigli del notaio che lo invitava a non donare tutto. In un'intervista a Oe3 Messner aveva dichiarato: "Mi fa male che prendano l'opera della mia vita e dicano: 'Il vecchio non è più capace di nulla'. Eppure nulla sarebbe stato possibile senza il mio lavoro e il mio know-how". Il figlio Simon, alpinista di fama internazionale, ha replicato al quotidiano tedesco Bild: "Fa un male infinito perché semplicemente non è vero, non è vero che l'abbiamo messo da parte, è lui che si è allontanato da noi. Mio padre mi manca ogni giorno". Secondo le stime, l'eredità ammonterebbe a una cifra compresa tra i 30 e i 37 milioni di euro.