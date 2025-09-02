Reinhold Messner e la moglie hanno rinnovato il loro sì in India. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Reinhold Messner e la moglie hanno rinnovato il loro sì: la cerimonia in India. FOTO

Cronaca
Instagram reinholdmessner_official

Il Re degli Ottomila e la moglie Diane Schumacher si sono sposati nel 2021 in Alto Adige. "Era magico, mistico. Solo noi due”, ha commentato Messner condividendo sui social le immagini della cerimonia

Reinhold Messner e la moglie Diane Schumacher hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio. La coppia ha deciso di confermare il sì con una cerimonia segreta celebrata durante un viaggio in India a distanza di quattro anni dalle nozze avvenute in Alto Adige nel 2021. "Era magico, mistico. Solo noi due”: così il Re degli Ottomila ha raccontato su Instagram la cerimonia intima che lo ha visto protagonista. “Perché insieme, nella solitudine, diamo il meglio di noi - si legge sui social - Ci piacciono le persone, ci piace la società. Ma a volte la vita si riduce alla sua forma più pura: solo noi due, fianco a fianco, più forti del mondo che ci circonda".

Il ringraziamento della coppia

Visti i numerosi commenti e auguri arrivati da tutto il mondo via social media, i due hanno deciso di ringraziare: "Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione, è stato un simbolo di unione, di amore oltre i confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e la motivazione per il percorso che ci attende".

