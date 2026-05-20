Global Sumud Flotilla, chi sono i 29 italiani fermati da Israele

Tra i 29 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane ci sono politici, giornalisti, medici, docenti, operai. Il gruppo dei partecipanti della missione per Gaza, intercettati al largo della costa di Cipro poi bloccati da Israele e trasferiti al porto israeliano di Ashdod, vede protagonisti tra gli altri il deputato M5S Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani che, come confermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, saranno i primi a rientrare in Italia. Del gruppo fanno parte anche l’ex consigliera comunale di Firenze e candidata alla presidenza della Toscana, Antonella Bundu, che viaggiava a bordo della Don Juan, l’attivista trentino Ruggero Zeni e Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio.

Gli altri italiani a bordo della Flotilla

Tra i partecipanti della missione della Global Sumud Flotilla ci sono anche Claudio e Federico Paganelli e l'anestesista senese Alfonso Coletta, che aveva pubblicato un video su Facebook dichiarando di essere stato “rapito in acque internazionali”. Tra i fermati ci sono anche Giuseppina Branca, infermiera 79enne di Cannero Riviera (nel Verbano-Cusio-Ossola) che si è unita al convoglio di terra bloccato in Libia, Vittorio Sergi, docente del liceo Rinaldi di Ancona per il quale gli studenti hanno indetto uno sciopero per solidarietà, e Simona Losito, la giornalista per cui è stato invece organizzato un presidio a Bari. Del gruppo di attivisti italiani fanno parte anche Gianfranco Frongia, Danilo Gallina, 28enne laureato in Relazioni internazionali, e Ilaria Mancosu, 44enne di Olbia da tempo impegnata sul dossier Gaza.