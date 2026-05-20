La clausola prevede che all'Internal Revenue Service sia "permanentemente precluso" di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti del presidente Usa prima del raggiungimento dell'accordo

Il Dipartimento di Giustizia ha segretamente ampliato l'accordo fra Donald Trump e l'agenzia delle entrate americana includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle due attività. La clausola prevede che all'Irs sia "permanentemente precluso" di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti di Trump prima del raggiungimento dell'accordo.