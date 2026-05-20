Nella Grande Sala del Popolo, si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza, il leader del Cremlimo ha sottolineato l"'incrollabile alleanza" tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono "a livelli senza precedenti", pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese

All'inizio dei colloqui bilaterali, i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping si sono definiti amici di lunga data. "A quanto ne sappiamo, in Cina si dice: non ci siamo visti nemmeno per un giorno, ma e' come se fossero trascorsi tre autunni", ha affermato Putin all'inizio dei colloqui con Xi. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Putin ha detto al leader cinese che le relazioni tra i due Paesi hanno raggiunto un "livello senza precedenti", durante il loro incontro bilaterale nella Grande Sala del Popolo a Pechino. "Oggi le nostre relazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti, fungendo da modello di partenariato globale e cooperazione strategica a tutti gli effetti", ha affermato Putin rivolgendosi a Xi, secondo un video diffuso dai media russi.

Putin: slancio cooperazione forte e positivo

Nel suo discorso prima dei colloqui, Putin ha elogiato la Russia come "un fornitore affidabile di energia nel contesto della crisi in Medio Oriente". Ha sottolineato che il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi in questo periodo è cresciuto di 30 volte, superando la soglia dei 200 miliardi di dollari. Lo ha riferito l'agenzia stampa Ria Novosti. Il leader del Cremlino ha presentato l'accordo di buon vicinato, amicizia e cooperazione con la Cina - di cui

quest'anno si celebra il 2esimo anniversario - come "la base per lo sviluppo della cooperazione in tutti i settori". Il presidente russo ha po invitato l'omologo cinese a recarsi in Russia il prossimo anno. "Naturalmente, caro amico, la invitiamo a recarsi in visita nella Federazione Russa", ha affermato.