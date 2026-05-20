Chris Olah, il co-fondatore Anthropic presente all'enciclica del Papa

Ad affiancare Papa Leone XIV, durante la presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas, ci sarà Chris Olah. Co-fondatore di Anthropic, l'azienda statunitense di intelligenza artificiale, il 34enne ricercatore canadese sarà presente all'evento dedicato alla prima lettera enciclica del pontefice , che affronterà il tema della “custodia della persona umana nel tempo dell'AI”. Papa Prevost ha scelto infatti di dedicare la sua prima enciclica, firmata lo scorso 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, all'intelligenza artificiale e alla tutela della dignità umana di fronte alle nuove sfide della tecnologia.

Chi è Chris Olah

Nato nel 1992 in Canada, Chris Olah è responsabile della ricerca sull'interpretabilità dell'intelligenza artificiale e co-fondatore di Anthropic. Dopo aver ricevuto nel 2012 il Thiel Fellowship, una borsa di studio da 100mila dollari destinata agli under 22 per realizzare i propri progetti innovativi, il ricercatore 34enne si dedica a un tirocinio in Google Brain, il gruppo di ricerca poi confluito in DeepMind.

Gli anni in Google e la fondazione di Anthropic

Nel 2018, dopo aver trascorso oltre tre anni in Google, Olah entra in OpenAI come “capo tecnico e manager del team di interpretabilità”. Successivamente, nel 2021, contribuisce alla fondazione della benefic corporation di intelligenza artificiale Anthropic. L'azienda, con sede a San Francisco, è nota soprattutto per aver sviluppato Claude. "Abbiamo urgentemente bisogno che il mondo – religioni, società civile, accademia, governi – partecipi alla creazione di un esito positivo", ha scritto Olah in un post su X, dicendosi "lieto che la Chiesa Cattolica si stia impegnando, e onorato di parlare alla presentazione" dell'enciclica di Papa Leone XIV.