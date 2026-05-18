È pronta "Magnifica Humanitas", la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il pontefice si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica che ha come tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il lavoro è stato firmato dal Papa in data 15 maggio 2026, nel 135esimo anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del Documento, come reso noto dalla sala stampa vaticana, avrà luogo il 25 maggio 2026, alle ore 11.30, presso l'Aula del Sinodo.

I relatori presenti

Alla presentazione di lunedì prossimo sono previsti anche l’intervento e al benedizione di Leone XIV. Gli altri relatori, come reso noto dalla stampa vaticana, saranno il cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Anna Rowlands, professoressa di Teologia politica, inclusa la Dottrina Sociale della Chiesa, ed etica teologica delle migrazioni umane, Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University, Regno Unito; Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (Usa) e responsabile della ricerca sull'interpretabilità dell'intelligenza artificiale; Leocadie Lushombo, Teologia politica e Pensiero sociale cattolico, Jesuit School of Theology / Santa Clara University, California. La conclusione sarà affidata al Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.