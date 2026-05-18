Belgio, linea ferroviaria ferma per un canguro sui binari

A causa della presenza dell'animale, il servizio tra Eine e Audenaerde è sospeso da questa mattina alle 9. La polizia e un veterinario stanno cercando di riportare la situazione alla normalità

La polizia e un veterinario stanno cercando di catturare l'animale

Il servizio ferroviario tra Eine e Audenaerde è sospeso da questa mattina alle 9 a causa della presenza di un canguro sui binari. La notizia è riportata dai media locali. Sul posto la polizia e un veterinario stanno cercando di riportare la situazione alla normalità, con la ripresa dei collegamenti ferroviari. "L'animale si trova nelle vicinanze dei binari", ha dichiarato la compagnia, senza specificare da dove provenisse il canguro.