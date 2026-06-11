Domiciliari, ddl Nordio ottiene l'approvazione in Senato: cosa prevede

Il provvedimento è rivolto a detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero e prevede una particolare detenzione domiciliare e una procedura di definizione anticipata del processo fondata sull'adesione a programmi di cura

L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa contenente disposizioni in materia di detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare e una procedura di definizione anticipata del processo fondata sull'adesione a programmi di cura. L'intervento normativo - si legge nella relazione al testo approvato - è finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati a una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall'altro, a decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, così da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta.

Alternativa a dentenzione per chi si sottopone a programmi di cura

Il testo approvato ha ritenuto, a tal fine, di disegnare l'intervento in analogia con lo strumento normativo che già prevede un'alternativa alla detenzione intramuraria per coloro che, destinatari di un ordine di esecuzione di pena divenuta definitiva, intendano sottoporsi o si stiano sottoponendo a (e intendano proseguire) un programma terapeutico di recupero, coadiuvati dai servizi sanitari territoriali e con l'ausilio e il supporto di strutture di cura e diagnosi di patologie correlate alla tossicodipendenza. La norma "modello" è dunque costituita dall'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti che disciplina l'istituto dell'"affidamento in prova in casi particolari".

Modalità alternative alla detenzione intramuraria

Tale previsione si innesta nell'ambito delle misure alternative alla detenzione e si affianca ad altre tipologie di strumenti che vogliono consentire di espiare la pena con modalità alternative alla detenzione intramuraria. Le previsioni introdotte, tuttavia, si discostano significativamente da quel modello, perché si atteggiano piuttosto a una forma di esecuzione della pena in regime non carcerario ma pur sempre detentivo (domiciliare in apposite strutture terapeutiche), con modalità condizionate alla sussistenza di presupposti specificati nei due articoli che si propone di introdurre nel testo unico stupefacenti e con esiti dipendenti dalla buona riuscita, in termini di effettiva disintossicazione, del programma terapeutico.