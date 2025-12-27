Manovra, rush finale: domenica in Aula Camera, lunedì voto di fiducia

Il via libera alla Manovra al Senato è arrivato dopo notti di tensioni anche all’interno della maggioranza, riscritture, dietrofront. Ma alla fine la Legge di bilancio, lievitata a 22 miliardi, ha incassato il primo ok del Parlamento ed è passata alla Camera per un esame superblindato. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha ammesso che fino all'ultimo il cammino è stato impervio: la scelta di far saltare in extremis una manciata di norme - tra cui lo spoil system nelle Authority e la misura contro i lavoratori sottopagati - è stata dettata, ad esempio, dalla necessità di evitare rischi di "incostituzionalità del testo". Frizioni nel governo su alcune misure, come ad esempio le pensioni. Mentre le opposizioni, dall’altra parte, hanno rivendicato di aver dato battaglia perché non entrassero altre misure, come ad esempio la riapertura del condono.

