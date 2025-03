Garlasco, indagato Andrea Sempio. Il padre di Chiara: "Calvario"

"Dopo 18 anni sia io che mia moglie che nostro figlio pensavamo che fosse finita". A dirlo, intervistato da Repubblica , è Giuseppe Poggi, il padre di Chiara, uccisa a Garlasco nel 2007. Le parole dell'uomo arrivano all'indomani della notizia che un amico del figlio - Andrea Sempio - è indagato . "Siamo rimasti di sasso, nessuno ci aveva detto niente", aggiunge Poggi. Per il papà di Chiara, "non è il momento di azzardare dei ragionamenti. Non vogliamo farlo, siamo sempre stati prudenti e misurati, fin dal primo giorno. Abbiamo atteso per anni che la verità giudiziaria sulla morte di nostra figlia venisse a galla e fosse scritta. In modo definitivo. In questa fase ogni nostra dichiarazione sulle novità emerse potrebbe essere strumentalizzata". Poi spiega: "Ritrovarsi di nuovo immersi in questa storia non ci fa bene. È come una ferita mai completamente cicatrizzata che all'improvviso si riapre. Brucia".

La posizione di Sempio

Come emerso ieri, 11 marzo, settimana scorsa un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della giovane uccisa. L'uomo era già stato indagato, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate. "Il mio assistito è allibito e sconvolto", ha detto l'avvocato Massimo Lovati descrivendo lo stato d'animo di Sempio. Sempio, all'epoca dei fatti 19enne, era già stato al centro di indagini, tra il 2016 e il 2017, sollecitate da parte dei legali di Stasi sulla base del dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Le accuse nei suoi confronti erano però state archiviate. Nell'archiviazione datata 28 marzo 2017, il gip di Pavia, Fabio Lambertucci, scriveva che Andrea Sempio non aveva nulla a che vedere con l'omicidio. Tre mesi dopo il deposito alla Procura Generale di Milano di un esposto firmato da Elisabetta Ligabò, la mamma di Alberto Stasi (condannato per l'omicidio, ndr), in cui si ipotizzava la presenza del dna di Sempio sotto le unghie della vittima, il giudice di Pavia impose l’alt a nuove ipotesi: "Se è non condivisibile ma umanamente comprensibile l'intento di fare di tutto per difendersi da una gravissima accusa, anche dopo l'esaurimento dei possibili gradi di giudizio ordinario, nel caso di specie ci si deve tuttavia arrestare di fronte all'inconsistenza degli sforzi profusi dalla difesa di Stasi". Il gip di Pavia scrisse che "è radicalmente priva di attendibilità la consulenza tecnica sul materiale genetico offerto dalla difesa Stasi".

Nuove indagini

Ora il nuovo avviso di garanzia nei confronti di Sempio è arrivato grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata con metodi e tecniche di ultima generazione. Una consulenza disposta nei mesi scorsi dalla Procura di Pavia avrebbe confermato che sotto le unghie di Chiara Poggi, in più punti, erano presenti tracce di Dna riconducibile ad Andrea Sempio, come riferiscono fonti vicine alle indagini. A dare il via ai nuovi accertamenti è stata l'avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, che ha affidato a un laboratorio di genetica di fama internazionale, con sede all'estero, il compito di analizzare nuovamente i reperti biologici, i quali hanno dato esito positivo. Esito che avrebbe trovato riscontro anche nella consulenza della procura. Nell'avviso di garanzia l'accusa contestata a Sempio è omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi. Oggi per Sempio, nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano, sono previsiti l'esame salivare e il tampone. Gli esami sono stati disposti dal gip di Pavia in modo coattivo dopo che la scorsa settimana l'uomo ha ricevuto l'informazione di garanzia con cui è stato invitato a sottoporsi ai prelievi per gli accertamenti sul Dna. Verifiche a cui Sempio, secondo quanto riferito dal suo difensore, ha negato l'assenso.

Il delitto di Garlasco

Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua casa di Garlasco, in provincia di Pavia. La giovane, che all'epoca aveva 26 anni, si trovava sola in casa quando è stata aggredita. Per l'omicidio, dopo anni di indagini e processi, è stato condannato l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. L’uomo, che si è sempre professato innocente, sta scontando una pena a 16 anni di reclusione ma può uscire dal carcere per lavorare ogni giorno.