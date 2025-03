Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio: indagato omicidio Chiara Poggi

Amico del fratello della vittima, Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già stato al centro delle indagini tra il 2016 e il 2017, ma le accuse nei suoi confronti erano poi state archiviate. Oggi, il 37enne ha ricevuto un avviso di garanzia e l'accusa è di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi condannato a 16 anni in via definitiva. Domani Sempio dovrà sottoporsi all'esame salivare e al tampone ascolta articolo

A distanza di diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, Andrea Sempio è stato iscritto nel registro degli indagati. Amico del fratello della vittima, Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già stato al centro delle indagini tra il 2016 e il 2017, sollecitate da parte dei legali di Alberto Stasi sul dna trovato sotto le unghie della ragazza. Le accuse nei suoi confronti erano poi state archiviate. Oggi, il 37enne ha ricevuto un avviso di garanzia. L'accusa è di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi condannato a 16 anni in via definitiva. Domani Sempio dovrà presentarsi nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano per essere sottoposto all'esame salivare e al tampone.

Una combo con Andrea Sempio (L), Chiara Poggi e Alberto Stasi. - ©Ansa

Chi è Andrea Sempio Impiegato di 37 anni, Andrea Sempio, all'epoca dei fatti, era amico di Marco Poggi, il fratello minore di Chiara. Subito dopo il delitto, nel 2007, Sempio venne ascoltato insieme ad altre persone. Indagato una prima volta nel 2017, a distanza di dieci anni dall’omicidio, aveva dichiarato che il fratello della vittima “mi è stato vicinissimo, sia lui che la sua famiglia. Ci vediamo ancora, usciamo insieme regolarmente. Cerchiamo di scherzare su questa vicenda: siamo passati da 'conosci quella ragazza?' a 'conosci quel giornalista?'. Lui mi è stato vicino, mi ha dato forza”. Nelle sue testimonianze, Sempio raccontava anche di non aver mai incontrato Alberto Stasi, nonostante entrambi frequentassero la villetta della famiglia Poggia in via Pascoli. Riguardo Chiara Poggi, Sempio aveva detto che “non la conoscevo, l'ho incrociata qualche volta in casa, me la ricordo come una ragazza bella, avvenente”. E ancora: “Con lei avevo un rapporto puramente di cortesia: ci incontravamo in casa, ci salutavamo e fine”.