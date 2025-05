Milano, morto dopo due settimane il ragazzino di 13 anni accoltellato

L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'accusa diventerà ora di omicidio volontario

È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Dopo due settimane esatte il giovane, che era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli, non ce l'ha fatta. Ora l'accusa contestata dalla pm Francesca Crupi diventerà la quella di omicidio volontario.