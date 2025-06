Resinovich, trovati 5 hard disk del marito con foto di lei e Sterpin

Gli inquirenti vogliono approfondire le relazioni fra i tre

La notizia arriva dalla trasmissione televisiva "Quarto grado", ripresa poi da alcuni quotidiani come Il Gazzettino e Il Messaggero. Potrebbe dimostrare che Visintin era al corrente della frequentazione di Resinovich e Sterpin, che avrebbero avuto una relazione sentimentale in gioventù. Visintin ha sempre sostenuto invece di non conoscere Sterpin e che non vi era alcuna storia d'amore tra lui e Resinovich. Sterpin, al contrario, ha sempre detto che lui e la donna avevano ripreso una relazione sentimentale e che stavano per andare a vivere insieme. Intanto, il 23 giugno, è fissato l'incidente probatorio per assumere la testimonianza proprio di Sterpin, che aiuterà gli inquirenti a capire bene le dinamiche relazionali che intercorrevano fra i tre. Per ora l'unico indagato per la scomparsa della donna rimane il marito Sebastiano Visintin.