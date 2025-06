Matrimonio di Bezos e Sanchez a Venezia, chi sono gli invitati vip

Il fondatore di Amazon e l'ex giornalista televisiva si sposeranno nel corso di un evento che durerà per ben tre giorni (dal 24 al 26 giugno). Grande attesa per le feste esclusive con invitati come Leonardo Dicaprio e Kim Kardashian. Ma da Eva Longoria a Bill Gates, passando per Ivanka Trump e Rania di Giordania è lungo l'elengo delle star attese in Laguna