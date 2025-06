Maturità 2025, quando escono i risultati delle prove scritte

Come funzionano i colloqui orali

Non esiste una data fissa per l’inizio dei colloqui orali, ma secondo la normativa in vigore questi possono iniziare a partire da due giorni dopo la pubblicazione dei risultati delle prove scritte. In pratica, in alcune scuole si potrebbe cominciare già da lunedì 23 giugno. La modalità è ormai consolidata: la commissione fornisce un materiale di partenza - che può essere un testo, un’immagine o un grafico - su cui sviluppare una discussione interdisciplinare. L’obiettivo è mettere in luce i collegamenti tra le diverse materie, la capacità di ragionamento e la padronanza delle competenze acquisite. Ogni candidato, infine, durante il colloquio, dovrà esporre anche le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell'ambito dell'Educazione civica.