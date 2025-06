Maturità 2025, al via dal 23 giugno agli esami orali: ecco cosa sapere

In sede d’esame il candidato deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito del Pcto; di aver maturato le competenze di educazione civica come definite nel curricolo di Istituto. I contenuti disciplinari sono rilevanti nella prova orale e costituiscono la base di partenza: ad esempio, si può far riferimento alle origini dei sistemi totalitari del ‘900, laddove la corretta “lettura” dei relativi valori e simboli deve generare quelle competenze/abilità sul saper decodificare messaggi non verbali, cogliere il significato simbolico e rituale delle discipline coinvolte. Le attività di orientamento che lo studente svolge durante il triennio devono essere impiegate anch’esse allo stesso tempo e con il medesimo valore, adoperate verso l’obiettivo di sviluppare conoscenze, informazioni e capacità di ricercarle autonomamente