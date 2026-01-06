In Toscana è in vigore per la giornata di oggi l'allerta gialla con nevicate abbondanti a partire dai 300 metri di quota soprattutto nella parte orientale della Regione. Ad essere imbiancate sono diverse località collinari, dal Chianti a Val d'Elsa, Mugello, Val di Bisenzio e Valdinievole, fino al Pistoiese. I fiocchi hanno fatto capolino anche nel Pisano, in particolare sul monte Serra e sulla Val di Cecina, con Volterra che questa mattina si è svegliata imbiancata. Nel Livornese, la neve è scesa copiosa sulla Valle Benedetta, non lontano dalla costa. La Protezione Civile, così come riporta anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, raccomanda di fare attenzione alla guida e ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali ai veicoli.