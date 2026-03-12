Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: le regioni a rischio

Al Nord al mattino cieli in prevalenza coperti con deboli precipitazioni sui settori nord-orientali e sulla Romagna; neve sull'Appennino settentrionale fin verso i 1300 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con graduali schiarite a nord-ovest; in serata e in nottata progressivo miglioramento del tempo con ancora qualche piovasco tra Friuli-Venezia Giulia e Romagna, variabilità asciutta altrove. Al Centro al mattino precipitazioni diffuse su tutti i settori con cieli coperti ovunque; neve in Appennino a quote alte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; in serata ancora qualche piovasco sparso, con ancora molte nubi. Precipitazioni che persistono nella notte sui settori Adriatici. Al Sud e sulle isole al mattino cieli irregolarmente coperti tra Sardegna e regioni peninsulari, maggiori schiarite su Calabria, Salento e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con piogge sparse, sereno sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in prevalenza asciutto salvo qualche pioggia ancora sulla Campania. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord, stabili o in diminuzione al Sud; massime in calo al centro e sull'Emilia Romagna, stazionarie o in rialzo sul resto della penisola.