Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: le regioni a rischio

Introduzione
Pressione in diminuzione, una perturbazione interessa l'Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo molto nuvoloso o più coperto su Lombardia, Liguria, Toscana e Nordest, dove ci saranno delle piogge, anche moderate. Rovesci su gran parte del Centro, soprattutto su Lazio e Umbria, veloci pure su Puglia, Basilicata e alta Calabria.
Quello che devi sapere
Il meteo è ancora governato dalle correnti atlantiche
Prosegue sull'Italia l'alternanza di piogge e schiarite, dovuta principalmente delle correnti atlantiche e a risalite di aria nordafricana. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Nei prossimi giorni non si attendono fasi di maltempo estremo o prolungato, ma solo piovaschi improvvisi, prosegue il meteorologo in una nota. Le temperature si manterranno quasi sempre sopra la media. Oggi vortice in discesa dal Nord Atlantico, che potrebbe portare un "peggioramento più marcato con fenomeni diffusi", meno probabili a Nord-Est, sulle isole maggiori e sulla fascia adriatica. Un altro vortice, prosegue la nota, è atteso nel fine settimana.
Perturbazioni nel Centro-Sud Italia
Pressione in diminuzione, una perturbazione interessa l'Italia. Giornata contrassegnata da un cielo molto nuvoloso o più coperto su Lombardia, Liguria, Toscana e Nordest dove ci saranno delle piogge, anche moderate. Nel pomeriggio rovesci su gran parte del Centro, specie su Appennini e regioni adriatiche, veloci pure su Puglia, Basilicata e alta Calabria. Nubi irregolari altrove. Nelle ore notturne e fino alle 8 di venerdì: locale instabilità lungo le coste centrali, tempo asciutto altrove.
Grandinate e rovesci intensi
Dal primo mattino temporali sul Lazio, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che valuta allerta gialla su settori di Lazio e Umbria.
Allerta gialla nel Lazio e in Umbria
"Una saccatura atlantica in ingresso sui mari occidentali accentua l'instabilità su parte delle regioni peninsulari centrali, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, specie sul Lazio". Lo rende noto il Dipartimento della protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede "da oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica". Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata un'allerta gialla' su settori di Lazio e Umbria.
Previsioni per oggi
Al Nord al mattino cieli in prevalenza coperti con deboli precipitazioni sui settori nord-orientali e sulla Romagna; neve sull'Appennino settentrionale fin verso i 1300 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con graduali schiarite a nord-ovest; in serata e in nottata progressivo miglioramento del tempo con ancora qualche piovasco tra Friuli-Venezia Giulia e Romagna, variabilità asciutta altrove. Al Centro al mattino precipitazioni diffuse su tutti i settori con cieli coperti ovunque; neve in Appennino a quote alte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; in serata ancora qualche piovasco sparso, con ancora molte nubi. Precipitazioni che persistono nella notte sui settori Adriatici. Al Sud e sulle isole al mattino cieli irregolarmente coperti tra Sardegna e regioni peninsulari, maggiori schiarite su Calabria, Salento e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con piogge sparse, sereno sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in prevalenza asciutto salvo qualche pioggia ancora sulla Campania. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord, stabili o in diminuzione al Sud; massime in calo al centro e sull'Emilia Romagna, stazionarie o in rialzo sul resto della penisola.
Previsioni per domani
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. La pressione aumenta leggermente. La giornata sarà contrassegnata da un tempo generalmente stabile al Nord con cielo parzialmente nuvoloso e locali nebbie mattutine in pianura. Molte nubi al Centro con qualche piovasco sulle Marche e sui settori montuosi. Nubi irregolari al Sud con un tempo instabile con rovesci nel pomeriggio, soprattutto su rilievi e zone vicine.