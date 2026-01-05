Trasporti, dopo festività al via prima tornata scioperi: dove e quando

Ma gennaio è un mese di scioperi non solo nei trasporti. Il 9 e il 10 gennaio, ad esempio, le proteste interessano anche il comparto della scuola: per le due giornate, infatti, è previsto lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell'Istruzione e del Merito. Le organizzazioni sindacali Flp e Conalpe e le confederazioni sindacali Confsai e Csle hanno proclamato lo sciopero generale di tutto il personale docente e Ata delle scuole pubbliche, comunali e private sull’intero territorio italiano.