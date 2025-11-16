Manovra 2026, FdI ritira l'emendamento che limitava gli scioperi

È stato ritirato il contestato emendamento alla Legge di Bilancio che poneva dei paletti agli scioperi. "Occorre intervenire sulla stortura derivante dalla normativa che attualmente regola gli scioperi nel contesto del trasporto pubblico. Sono consapevole che si tratti di un tema complesso e di grande rilevanza - ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti, che aveva proposto la modifica alla Manovra -. Per questa ragione ritengo opportuno ritirare l'emendamento che avevo presentato alla Legge di Bilancio, dove per ragioni oggettive mancano le condizioni per una discussione approfondita e ampia, ripromettendomi di presentare sull'argomento un disegno di legge più articolato, per il quale sono sicuro che sarà possibile quel confronto che adesso mancherebbe".