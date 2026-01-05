Lo scorso anno si è concluso con una serie di elezioni regionali che hanno cambiato la geografia dei governatori in Italia: il 23 e il 24 novembre sono stati eletti i nuovi presidenti di Campania (Roberto Fico), Puglia (Antonio Decaro) e Veneto (Alberto Stefani). Nelle settimane precedenti, poi, la Toscana ha confermato il mandato a Eugenio Giani e la Calabria a Roberto Occhiuto. A settembre, infine, le Marche hanno scelto nuovamente Francesco Acquaroli mentre in Valle D’Aosta - che essendo una regione a statuto speciale ha un sistema politico differente rispetto alle altre - l’Union valdotaine si è imposta come primo partito nella tornata elettorale.

Leggi anche: Da Decaro a Occhiuto, da Stefani a Fico: tutti i governatori delle Regioni. FOTO