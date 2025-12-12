Sciopero generale, cortei in tutta Italia contro la Manovra. FOTO

Sciopero generale, manifestazioni e cortei in tutta Italia contro la Manovra. FOTO
Proteste in molte città da Nord a Sud contro la Legge di Bilancio in via di approvazione: a indire lo sciopero generale la Cgil, che ha convocato diverse dimostrazioni in tutta Italia. Escluso il trasporto aereo, interessato da un’analoga mobilitazione che si svolgerà il prossimo 17 dicembre
- Scioperano settori come la scuola, la sanità, i treni ma non il trasporto pubblico locale. Questa la situazione a Roma, dove la manifestazione è partita da piazza Vittorio Emanuele II fino ai Fori Imperiali, passando davanti alla Torre dei Conti dove un mese fa è morto un operaio, Octay Stroici. Esclusa l'Atac, che già aveva scioperato lo scorso 9 dicembre.
- Come ha spiegato la Cgil prima della manifestazione, per ricordare tutte le vittime sul lavoro “interverranno lavoratori e lavoratrici rappresentativi delle principali vertenze aperte sul nostro territorio, dirigenti sindacali ed esponenti della società civile”.
- Migliaia di lavoratori di tutte le categorie, pensionati e studenti sono scesi in piazza a Genova per partecipare alla manifestazione regionale organizzata dal sindacato: ad aprire il corteo lo striscione della Cgil Genova e Liguria. Le richieste del sindacato sono: aumentare salari e pensioni, fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva.
- Disagi al Trasporto pubblico locale, escluse le fasce di garanzie, con il trasporto dei disabili garantito per l'intera giornata; sciopero di 24 ore nei porti così come per l'autotrasporto, facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore. I vigili del fuoco si asterranno dal lavoro per 4 ore. Nel settore del commercio, turismo, servizi stop per 24 ore o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto. Banche e settore assicurativo scioperano per l'intera giornata; edili e metalmeccanici 8 ore di sciopero.
- Oltre una quindicina di treni Intercity o regionali cancellati sin dalle prime ore della mattinata nelle stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Principe per l'adesione del personale del Gruppo FS e Trenitalia alla mobilitazione dalla mezzanotte.
- Sono esentati dall'adesione i settori dell'igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, e il trasporto aereo. La prefettura di Genova ha inoltre adottato un provvedimento di precettazione per i dipendenti di Cirfood, società che si occupa di preparare i pasti per mense e pazienti di strutture ospedaliere e sociosanitarie.