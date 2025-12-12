Sciopero generale, cortei in tutta Italia contro la Manovra. FOTO

Offerte Sky
Manifestazioni in tutta Italia contro la Manovra

Sciopero generale, manifestazioni e cortei in tutta Italia contro la Manovra. FOTO

©Ansa

Proteste in molte città da Nord a Sud contro la Legge di Bilancio in via di approvazione: a indire lo sciopero generale la Cgil, che ha convocato diverse dimostrazioni in tutta Italia. Escluso il trasporto aereo, interessato da un’analoga mobilitazione che si svolgerà il prossimo 17 dicembre

