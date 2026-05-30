Genova, omicidio in centro in pieno giorno: vittima un clochard

A dare l'allarme una ragazza che questa mattina ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora

Orrore in centro a Genova dove questa mattina, poco prima delle 10, si è consumato un omicidio ai giardini del museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i carabinieri che hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso.