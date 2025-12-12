Sciopero generale, giornata di stop dai trasporti alla scuola. DIRETTA

La Cgil scende in piazza contro la Manovra 2026. La mobilitazione interessa tutti i settori pubblici e privati, tranne il comparto aereo e il personale Atac a Roma. Manifestazioni previste in molte città: partecipa al corteo di Firenze
Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra definita "ingiusta" e "balorda" dal segretario Maurizio Landini. Lo sciopero riguarda tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata. Fanno eccezione il trasporto aereo, perché già interessato da uno sciopero il 17 dicembre, e il personale Atac a Roma, che ha incrociato le braccia martedì scorso. Nel trasporto pubblico locale - bus, metro e tram -, lo stop è di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Per le ferrovie lo stop del personale è da mezzanotte alle 21. Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Italo) e quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 del trasporto regionale. Organizzate manifestazioni in tutte le città.
Alla Stazione centrale di Napoli stop per alcuni treni regionali
Non si sono registrati nella prima parte della mattinata a Napoli disagi eccessivi alla mobilità dei pendolari in conseguenza dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Alla stazione centrale si segnalano alcune cancellazioni che riguardano solo i treni regionali, regolare, con sporadici ritardi, il servizio della linea 2 della metropolitana gestito da Trenitalia. I treni Eav al momento sono in servizio, soppresse invece alcune corse in programma dopo le ore 10 in partenza da Napoli Piazza Garibaldi. Aperte per ora le stazioni della linea 1 della metro, il cui stop potrebbe avvenire dopo le ore 9. Al momento regolare anche il servizio di bus, tram e funicolari.
Landini a Sky TG24: "Manovra penalizza il lavoro dipendente"
"Bisogna cambiare una legge di Bilancio balorda che penalizza il lavoro dipendente, che penalizza i pensionati, che fa i condoni fiscali e che addirittura porta a 70 anni l'età pensionabile", ha detto ieri il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Sky TG24 Economia, rilanciando anche la richiesta di restituzione del fiscal drag e la proposta di un contributo di solidarietà dell'1,3% su 500mila persone con un reddito di almeno 2 milioni di euro.
Le polemiche sullo sciopero
Intanto alla vigilia della protesta è riesplosa la polemica a distanza tra la Cgil e il governo. Al centro del botta e risposta è tornata anche l'accusa, rigettata, sul weekend lungo. "Guarda caso su 24 scioperi generali, 17 sono di venerdì", ha ironizzato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ritenendo "irresponsabile bloccare il Paese" e fare "una battaglia ideologica sulla pelle dei lavoratori". Landini ha replicato: la protesta "non è politica" e la scelta del venerdì, spiega, aiuta le persone a partecipare alle manifestazioni. In ogni caso "i cittadini vivono i disagi tutti i giorni, Salvini pensi a risolvere i problemi della mobilità", ha ribattuto anche il segretario generale della Filt, Stefano Malorgio.
La Cgil da sola
Quello di oggi è uno sciopero, il quarto consecutivo contro la Manovra del governo Meloni, che la Cgil fa da sola: la Uil, al suo fianco nei precedenti tre, ha scelto la manifestazione del 29 novembre, così come la Cisl che invece va in piazza sabato 13 dicembre per chiedere di migliorare la legge di Bilancio e costruire un nuovo Patto sociale, "della responsabilità" con i riformisti. Al di là delle spaccature, Landini si dice convinto che piazze "saranno molto piene, nelle assemblee c'è un grande consenso".
I motivi della protesta
Al centro dello sciopero la richiesta di aumentare i salari e di fermare l'aumento dell'età pensionabile, l'opposizione al riarmo a favore di investimenti su sanità e istruzione, la messa in campo di vere politiche industriali e una riforma fiscale equa, senza condoni. Le risorse? Per la Cgil si possono trovare prevedendo un contributo di solidarietà dell'1,3% su 500mila persone con redditi di almeno 2 milioni: si recupererebbero 26 miliardi all'anno. Una patrimoniale sulle grandi ricchezze.
Le manifestazioni_Landini a Firenze
Sono state organizzate manifestazioni in tutte le città: Maurizio Landini partecipa al corteo di Firenze. Il numero uno dei metalmeccanici della Fiom, Michele De Palma, è a Milano, mentre a Roma c'è il segretario generale degli edili della Fillea, Antonio Di Franco, con il corteo che arriva alla Torre dei Conti, dove un mese fa è morto un operaio.
I settori interessati
Lo sciopero riguarda tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata. Salvo il trasporto aereo, perché già interessato da uno sciopero precedentemente indetto per il 17 dicembre. Escluso anche il personale Atac a Roma, che ha incrociato le braccia martedì scorso. Nel trasporto pubblico locale - bus, metro e tram -, lo stop è di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Per le ferrovie lo stop del personale è da mezzanotte alle 21 di domani. Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Italo) e quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 del trasporto regionale.
Giornata di sciopero
