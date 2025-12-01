Mercoledì 17 dicembre si prospetta, invece, come una giornata difficile sul fronte del trasporto aereo: nell’arco temporale compreso tra le 13 e le 17 è prevista una serie simultanea di agitazioni che interesserà operatori del traffico aereo, addetti ai servizi a terra e dipendenti di varie compagnie, inclusa ITA Airways. Si fermeranno per 4 ore lo staff del Centro di Controllo d’Area di Roma (ACC), un’iniziativa è promossa dalle RSA di FILT-CGIL, UGL-TA e FAST-Confsal-Av, e i servizi di handling, come check-in, imbarco e assistenza a terra, aderenti a Assohandlers, negli scali principali (un'agitazione, quest'ultima, promossa da FLAI Trasporti e Servizi). Incroceranno le braccia anche equipaggi, cabine e staff in Italia di Vueling; il personale di scalo di Air France e KLM e il personale di volo e a terra di ITA Airways.