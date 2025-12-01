Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a dicembre: calendario e date

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Anche il mese di dicembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Diverse le agitazioni settorali oppure a livello locale: oggi, 1° dicembre, si fermano i lavoratori dell’aeroporto di Catania e delle autostrade siciliane; il 9 dicembre, invece, i lavoratori dell’ATAC di Roma; mentre quelli della compagnie Tirrenia CIN e Moby sciopereranno per 48 ore dal 9 all’11 dicembre. Previsto per il 12 dicembre, invece, uno sciopero generale.

Quello che devi sapere

Autostrade siciliane e aeroporto Catania – 1° dicembre

Oggi, lunedì 1° dicembre 2025, la Sicilia potrebbe fare i conti con una giornata complicata sul fronte dei trasporti. Il personale impiegato nello scalo aeroportuale di Catania e gli addetti alla rete autostradale regionale incroceranno le braccia, dando il via a una serie di proteste che rischiano di ripercuotersi sulla mobilità di residenti e viaggiatori. Nel settore dell’aviazione, l’astensione dal lavoro riguarderà in modo particolare i servizi di supporto a terra: l’organizzazione sindacale OSP UGL-TA ha proclamato uno stop operativo circoscritto a una fascia oraria precisa, dalle 10:30 alle 14:30. Durante quelle ore non si escludono slittamenti degli orari dei voli, soppressioni improvvise e difficoltà per chi deve raggiungere o lasciare l’Isola in aereo. Anche chi percorrerà le arterie autostradali dovrà mettere in conto possibili code e rallentamenti soprattutto in prossimità dei punti di entrata e uscita. Le sigle FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL hanno infatti annunciato una protesta di quattro ore a copertura dell’intero turno di lavoro.

 

Per approfondire: Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Meloni attacca: "Guarda caso un venerdì"

1/6

Atac Roma – 9 dicembre

Martedì 9 dicembre è prevista uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Roma (ATAC), indetta dal Sindacato Unitario Lavoratori. Saranno a rischio treni, bus, metro, tram e alcuni servizi periferici, ma verranno comunque garantiti i servizi essenziali e le corse della mattina presto (per le 8.30) e del tardo pomeriggio (tra le 17-20).

 

Per approfondire: I dipendenti di Ikea Italia in sciopero il 5 dicembre: le ragioni della protesta

2/6
pubblicità

Tirrenia CIN e Moby – 9/11 dicembre

Sciopero di 48 ore per il personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione Tirrenia CIN e Moby, a partire dalle ore 15 del 9 dicembre fino alle ore 14.59 dell’11 dicembre. L’iniziativa di mobilitazione si inserisce in una fase particolarmente delicata per la compagnia Tirrenia–CIN, alle prese, secondo i sindacati, con un progressivo svuotamento delle proprie attività. In una nota diffusa unitariamente, le organizzazioni FEDERMAR, UGL Mare e USB descrivono uno scenario di forte contrazione aziendale, sottolineando come la flotta sarebbe stata ridotta a pochi mezzi rispetto al passato, con una drastica flessione delle unità in servizio. Le conseguenze di questo ridimensionamento, sempre secondo i sindacati, starebbero ricadendo direttamente sull’occupazione: numerosi marittimi vivrebbero una condizione di precarietà sempre più marcata, mentre si moltiplicano i timori per la tenuta dei livelli occupazionali. A completare il quadro, viene citata l’interruzione dei collegamenti sulla tratta tra Napoli e Palermo, con l’eliminazione dell’ultima nave ancora in funzione, e le ricadute negative per il personale addetto alla vendita dei ticket.

3/6

Sciopero generale 12 dicembre

Previsto invece uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre: l’agitazione è stata proclamata dalla CGIL per protestare contro la Manovra del governo. A scioperare saranno tutte le lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali. Previsti, quindi, possibili disagi per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, che si fermeranno dalle 00:01 alle 21, con Trenitalia e Italo che diffonderanno, come avviene in queste circostanze, le tabelle aggiornate delle corse assicurate. Sul fronte dei bus, tram e metropolitane, l’adesione nazionale è stata confermata dalla CGIL, ma l’applicazione concreta dello sciopero cambia in base ai singoli territori.

4/6
pubblicità

Sciopero aerei 17 dicembre

Mercoledì 17 dicembre si prospetta, invece, come una giornata difficile sul fronte del trasporto aereo: nell’arco temporale compreso tra le 13 e le 17 è prevista una serie simultanea di agitazioni che interesserà operatori del traffico aereo, addetti ai servizi a terra e dipendenti di varie compagnie, inclusa ITA Airways. Si fermeranno per 4 ore lo staff del Centro di Controllo d’Area di Roma (ACC), un’iniziativa è promossa dalle RSA di FILT-CGIL, UGL-TA e FAST-Confsal-Av, e i servizi di handling, come check-in, imbarco e assistenza a terra, aderenti a Assohandlers, negli scali principali (un'agitazione, quest'ultima, promossa da FLAI Trasporti e Servizi). Incroceranno le braccia anche equipaggi, cabine e staff in Italia di Vueling; il personale di scalo di Air France e KLM e il personale di volo e a terra di ITA Airways.

5/6

Sciopero logistica 22/24 dicembre

Dal 22 al 24 dicembre è in programma una serrata prolungata che interesserà il comparto della logistica legato a Number 1 Logistic Group: a fermarsi saranno gli autisti e il personale viaggiante dell’azienda su scala nazionale. L’iniziativa è stata proclamata da FAO Cobas, con la possibile adesione di ulteriori sigle di base come indicato dal calendario ufficiale, e prevede 72 ore consecutive di astensione, dalla mezzanotte del 22 fino alle 24 del 24 dicembre, con ricadute sull’autotrasporto merci in tutta Italia.

 

Per approfondire: Sciopero, cos’è la precettazione e quali sono le tempistiche

6/6
pubblicità

Leggi anche

Cronaca

Truffe telefoniche, perché riceviamo chiamate dall'estero. Cosa sapere

Cronaca

Previsioni meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo: ecco dove

Cronaca

Caso Garlasco, cos'è il Dna Y trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Cronaca

Meteo, neve e freddo in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando

Cronaca

Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia. Le previsioni