Sciopero Ikea il 5 dicembre in Italia: le ragioni della protesta

Il 5 dicembre le lavoratrici e i lavoratori Ikea incroceranno le braccia dopo "la presa in giro del Premio di Partecipazione". Lo sciopero è stato annunciato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, spiegando che "oltre il 50% dei negozi non percepirà alcun premio e la restante parte riceverà importi del tutto irrisori". "Il 6 novembre la dirigenza Ikea ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali per illustrare i risultati del Premio di Partecipazione 2025. La fotografia emersa è sconcertante: migliaia di lavoratrici e lavoratori non vedranno riconosciuto il proprio impegno e la loro professionalità" dichiarano le sigle sindacali.