Terremoto nel Bresciano. Scossa avvertita anche a Verona e Trento

Registrata oggi pomeriggio alle 15.30 a 4 chilometri a ovest di Tignale, la terra ha tremato anche in molti Comuni limitrofi
Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 15.28, con epicentro a tre chilometri da Gargnano in provincia di Brescia e a 4 chilometri a Ovest di Tignale, sempre nel Bresciano, sulla sponda lombarda del lago di Garda. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 km. A non molti chilometri dall'epicentro della scossa anche alcuni Comuni del Veronese e della provincia di Trento.
Scossa avvertita in 13 comuni del Veronese
La scossa di terremoto si è avvertita anche in 13 Comuni della provincia di Verona. Più distintamente si è avvertita nel comune di Brenzone sul Garda che sta proprio sulla sponda opposta del lago, di fronte a Tignale. Segnalazioni ci sono state anche Malcesine, sul Monte Baldo e in tutta la costa veronese del Garda, fino ad arrivare ad Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, distanti una ventina di chilometri dall'epicentro.
Ipa/Protezione Civile
Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile
Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici