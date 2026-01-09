Terremoto nel Bresciano. Scossa avvertita anche a Verona e Trento

Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 15.28, con epicentro a tre chilometri da Gargnano in provincia di Brescia e a 4 chilometri a Ovest di Tignale, sempre nel Bresciano, sulla sponda lombarda del lago di Garda. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 km. A non molti chilometri dall'epicentro della scossa anche alcuni Comuni del Veronese e della provincia di Trento.

Scossa avvertita in 13 comuni del Veronese

La scossa di terremoto si è avvertita anche in 13 Comuni della provincia di Verona. Più distintamente si è avvertita nel comune di Brenzone sul Garda che sta proprio sulla sponda opposta del lago, di fronte a Tignale. Segnalazioni ci sono state anche Malcesine, sul Monte Baldo e in tutta la costa veronese del Garda, fino ad arrivare ad Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, distanti una ventina di chilometri dall'epicentro.