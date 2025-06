Massimo Bossetti, la difesa avrà dna di Yara Gambirasio

Nel caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, per la prima volta, la difesa di Massimo Bossetti avrà accesso al profilo genetico della vittima e ai circa 25mila campioni raccolti per identificare l’allora “Ignoto 1”, oltre alle immagini ad alta definizione degli indumenti che Yara indossava al momento della scomparsa. Lo ha deciso il Tribunale di Bergamo, rendendo esecutiva un’ordinanza della Corte d’Assise risalente al novembre 2019. Dopo sei anni di attesa, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini ottengono così un permesso che, pur non comprendendo l’accesso diretto ai reperti, potrebbe rivelarsi determinante in vista di una futura richiesta di revisione del processo.