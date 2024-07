Caso Yara Gambirasio, dalla scomparsa ai processi a Massimo Bossetti

La 13enne Yara Gambirasio scompare il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra. Il suo corpo senza vita viene ritrovato tre mesi dopo in un campo a Chignolo d'Isola. Il muratore, all'epoca 43enne, unico imputato, è stato condannato in primo e secondo grado all'ergastolo. Poi la Cassazione ha confermato i due gradi di giudizio. Ma i suoi legali non si danno per vinti: continuano a chiedere che le prove vengano riesaminate