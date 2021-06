Caso Yara, sorella di Bossetti ha cambiato cognome

Laura Letizia Bossetti, sorella gemella di Massimo, condannato all’ergastolo (LE TAPPE) per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio, ha cambiato cognome. La notizia è stata riportata dal settimanale Oggi.

“L’ho fatto solo per me stessa”

Il settimanale ha pubblicato il documento inedito con cui la Prefettura di Bergamo ha consentito alla donna di cambiare cognome. “L’ho fatto solo per me stessa, per avere più tranquillità. Lo sapete voi che significa mandare una domanda di lavoro col cognome Bossetti?“, ha affermato la sorella di Massimo Bossetti alla trasmissione Iceberg su Telelombardia. La donna ha anche spiegato che il fratello ha interrotto ogni rapporto con lei e che non la vuole incontrare.

Corte d'assise rigetta richiesta d'accesso a reperti del processo

Intanto i giudici della Corte d'assise di Bergamo hanno rigettato la richiesta dei difensori di Massimo Bossetti di aver accesso ai reperti del processo conclusosi con la condanna all'ergastolo. I difensori non potranno nemmeno effettuarne la ricognizione. La difesa aveva avanzato l'istanza in vista di una possibile revisione della sentenza. La Procura orobica si era opposta alla richiesta.