Nuovo stadio a Milano pronto nel 2031, progetto da 1,2 miliardi

Lifestyle

Ci sono le torri di San Siro, il 'gommone' luminoso dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il grandioso Camp Nou di Barcellona e lo Stamford Bridge, il più antico d’Inghilterra. Nel giorno in cui in Germania prende ufficialmente il via la 17ª edizione del campionato europeo di calcio, vi portiamo alla scoperta dei 'templi del pallone' più particolari e avveniristici del Vecchio Continente, in un viaggio in 25 tappe che parte in Portogallo e termina nella parte europea di Istanbul a cura di Costanza Ruggeri