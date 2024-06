18/25

Arriviamo in Italia per la tappa numero 18 del nostro tour degli stadi europei. Ideato nel 1927 e originariamente noto come Stadio dei Cipressi, lo STADIO OLIMPICO di Roma nacque su progetto di Enrico Del Debbio per poi essere ripreso nel 1937 da Luigi Moretti e usato come quinta scenica dei giochi del periodo fascista. Fu ribatezzato 'Olimpico' in occasione delle Olimpiadi del 1960. Con 72.698 posti è il secondo stadio in Italia per numero di posti e il 29esimo nel mondo



Tallinn “on the road”, viaggio alla scoperta della Perla del Baltico