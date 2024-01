Il giro del mondo in 12 mesi, viaggio tra gli "imperdibili" del 2024

Dal festival dell’aurora boreale, nella norvegese Tromsø, alla fioritura dei ciliegi in Giappone passando per il Dia de los Muertos in Messico e per la Festa di metà Autunno in Cina. Con l’aiuto dei consulenti di CartOrange, abbiamo selezionato 12 destinazioni, una per ogni mese dell’anno. Tra fenomeni naturali, festival ed eventi culturali, ecco i consigli per essere nel posto giusto al momento giusto

a cura di Costanza Ruggeri