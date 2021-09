23/30

Noto da anni come meta per gli amanti del trekking e del turismo sostenibile, il Parco Nazionale del Pollino, in Basilicata, ospita anche opere di arte contemporanea. Attraverso il progetto ARTEPOLLINO infatti, artisti come Anish Kapoor e Carsten Holler (in foto) hanno realizzato opere di arte ambientale in tre diversi comuni lucani: Latronico, San Severino Lucano e Noepoli