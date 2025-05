F1, Gp di Miami: Lando Norris vince la gara Sprint. Terzo Hamilton

Il pilota della McLaren si è classificato in prima posizione davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Terzo posto per il ferrarista Lewis Hamilton, out invece Leclerc

Lando Norris ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il pilota della McLaren si è classificato in prima posizione davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Terzo posto per il ferrarista Lewis Hamilton. Sfortunato Kimi Antonelli, che ha concluso la gara al decimo posto. Il 18enne italiano della Mercedes era partito in pole ma è stato superato alla partenza e poi è stato protagonista, seppur involontario, di un contatto ai box durante il pit-stop.

La gara

Subito grande caos in pista con la gara iniziata in condizioni bagnate e finita, poi, con gomme da asciutto. Fortunate entrambe le McLaren, che sono riuscite a effettuare il pit stop sotto Safety Car, dopo gli incidenti di Carlos Sainz e Fernando Alonso, senza cui forse sarebbero state lontane dal podio. Sfortunato, come detto, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), partito dalla pole e alla fine decimo dopo essere stato colpito in corsia box da Max Verstappen (Red Bull), poi penalizzato di dieci secondi per unsafe release e 17esimo al traguardo. Nel valzer dei vari pit stop buona prova per Alexander Albon, che risale fino al quarto posto con la sua Williams. Limita i danni George Russell (Mercedes), che chiude in quinta posizione davanti a Lance Stroll (Aston Martin), bravo a guidare nelle condizioni miste di Miami. A punti anche Liam Lawson (Racing Bulls) e Oliver Bearman, partito 20esimo con la sua Haas e al traguardo ottavo. La gara è terminata in regime di Safety Car.