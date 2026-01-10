Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz a Seul: il risultato LIVE

Primo impegno del 2026 per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro e lo spagnolo, attuale numero uno al mondo, sono protagonisti di un match di esibizione a Seul, in Corea del Sud, su cemento indoor ( LA CRONACA MINUTO PER MINUTO ). Il match, in corso, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Il 2025 di Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz si ritrovano di fronte esattamente 55 giorni dopo l'ultimo atto delle Atp Finals, vinto da Jannik. Nel 2025 ci sono stati 7 confronti tra i due: 4-3 il bilancio finale in favore dello spagnolo. L'italiano inizia la nuova stagione dopo un 2025 da 58 vittorie e 6 sconfitte, con un totale di 6 titoli conquistati (tra gli altri, Wimbledon e gli Australian Open). Ma il 2025 è stato anche il miglior anno di sempre per lo spagnolo: bilancio di 71 vittorie e 9 sconfitte, con otto titoli conquistati e il ritorno al n.1 Atp. Il match di Seul è una prova generale in vista degli Australian Open: dopo l'esibizione, entrambi i tennisti voleranno a Melbourne per il primo Slam dell'anno.