Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz a Seul: il risultato LIVE

Sport
©Getty

Primo impegno del 2026 per l'italiano e lo spagnolo numero uno al mondo. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ascolta articolo

Primo impegno del 2026 per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro e lo spagnolo, attuale numero uno al mondo, sono protagonisti di un match di esibizione a Seul, in Corea del Sud, su cemento indoor (LA CRONACA MINUTO PER MINUTO). Il match, in corso, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Il 2025 di Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz si ritrovano di fronte esattamente 55 giorni dopo l'ultimo atto delle Atp Finals, vinto da Jannik. Nel 2025 ci sono stati 7 confronti tra i due: 4-3 il bilancio finale in favore dello spagnolo. L'italiano inizia la nuova stagione dopo un 2025 da 58 vittorie e 6 sconfitte, con un totale di 6 titoli conquistati (tra gli altri, Wimbledon e gli Australian Open). Ma il 2025 è stato anche il miglior anno di sempre per lo spagnolo: bilancio di 71 vittorie e 9 sconfitte, con otto titoli conquistati e il ritorno al n.1 Atp. Il match di Seul è una prova generale in vista degli Australian Open: dopo l'esibizione, entrambi i tennisti voleranno a Melbourne per il primo Slam dell'anno.

Leggi anche

Da Sinner agli Oscar, dall’Ucraina al clima: 10 previsioni per il 2026
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/50
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

Sport: Ultime notizie

Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz a Seul: il risultato LIVE

Sport

Primo impegno del 2026 per l'italiano e lo spagnolo numero uno al mondo. Match in diretta su Sky...

Roma, i trofei di tennis nei reparti del Gemelli: presente anche Abodi

Sport

Al Policlinico romano è andata in scena la tappa del Trophy Tour 2025/2026 che ha esposto in...

F1, svelato il nuovo nome della Ferrari: si chiamerà SF-26

Sport

"Una nuova era comincia con la SF-26", ha scritto su Instagram la scuderia del Cavallino...

Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Genova

Sport

Prosegue il cammino della Torcia che arriva nel capoluogo ligure. Partenza alle 17 da Boccadasse...

Serie A, Cremonese-Cagliari finisce 2-2. Milan-Genoa 1-1. HIGHLIGHTS

Sport

Nell’incontro delle 18.30 i padroni di casa vanno avanti di due reti nel primo tempo, ma vengono...

Sport: I più letti