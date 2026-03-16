Atp Miami, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sinner entrerà in scena al secondo turno contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato. Esordio al secondo turno anche per le altre tre teste di serie italiane. Musetti, inserito dal lato opposto del tabellone, attende al primo turno un qualificato. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo

Saranno sei i tennisti azzurri al via nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo. Oggi è stato sorteggiato il tabellone del torneo, che vede tra i protagonisti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

