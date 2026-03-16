Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Miami, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sport
©Ansa

Sinner entrerà in scena al secondo turno contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato. Esordio al secondo turno anche per le altre tre teste di serie italiane. Musetti, inserito dal lato opposto del tabellone, attende al primo turno un qualificato.  Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo

 

ascolta articolo

Saranno sei i tennisti azzurri al via nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami,  che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo. Oggi è stato sorteggiato il tabellone del torneo, che vede tra i protagonisti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Il percorso degli italiani nel tabellone

 

Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il bosniaco Dzumhur o con un qualificato. L'altoatesino è nel quarto di tabellone di Felix Auger-Aliassime, mentre nell'eventuale semifinale potrebbe affrontare uno tra Ben Shelton, Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Esordio al secondo turno anche per le altre tre teste di serie italiane: Lorenzo Musetti affronterà un qualificato; Flavio Cobolli troverà Grigor Dimitrov o Raphael Collignon; Luciano Darderi o Marcos Giron o un qualificato. Al primo turno, Matteo Berrettini affronterà Alexandre Muller, mentre Matteo Arnaldi sfiderà Alexander Shevchenko. Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz al secondo turno potrebbe esordire contro il brasiliano Joao Fonseca, qualora il brasiliano battesse Fabian Maroszan nel primo turno.

 

Atp Miami, il primo turno degli italiani

  • [2] SINNER (Ita) bye (al 2° turno contro Dzumhur o un qualificato)
  • [4] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno contro un qualificato)
  • [13] COBOLLI (Ita) bye (al 2° turno contro Dimitrov o Collignon)
  • [17] DARDERI (Ita) bye (al 2° turno contro Giron o un qualificato)
  • BERRETTINI (Ita) vs Muller (Fra)
  • ARNALDI (Ita) vs Shevchenko (Kaz)

Leggi anche

Atp Indian Wells, Sinner trionfa: battuto Medvedev 7-6, 7-6
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Sport

Giornata mondiale del tennis, gli italiani più vincenti di sempre

Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, fino alla nuova generazione rappresentata da Jannik Sinner, l'Italia del tennis ha costruito una storia ricca di successi. In occasione della Giornata mondiale del tennis, che ogni anno si celebra il 4 marzo, ecco tutti i giocatori e le giocatrici azzurre più vincenti di sempre

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Bebe Vio: "Lascio la scherma, mi dedicherò all'atletica"

Sport

"Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta: purtroppo è...

Atp Indian Wells, Sinner trionfa: battuto Medvedev 7-6, 7-6

Sport

L’azzurro si aggiudica l’ultimo atto del Masters 1000 californiano superando il tennista ruso in...

Chiuse le Paralimpiadi, Meloni: nostri atleti ci hanno reso orgogliosi

Sport

Terminati i Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. "Grazie a tutti i nostri atleti...

Serie A, Lazio batte il Milan. Ok Como, Genoa, Pisa e Bologna. VIDEO

Sport

La 29esima giornata di campionato è proseguita oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il...

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026

Sport

I Giochi paralimpici invernali, ospitati dal nostro Paese, sono iniziati ufficialmente con...

Sport: I più letti