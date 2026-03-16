Atp Miami, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sinner entrerà in scena al secondo turno contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato. Esordio al secondo turno anche per le altre tre teste di serie italiane. Musetti, inserito dal lato opposto del tabellone, attende al primo turno un qualificato. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo
Saranno sei i tennisti azzurri al via nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo. Oggi è stato sorteggiato il tabellone del torneo, che vede tra i protagonisti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.
Il percorso degli italiani nel tabellone
Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il bosniaco Dzumhur o con un qualificato. L'altoatesino è nel quarto di tabellone di Felix Auger-Aliassime, mentre nell'eventuale semifinale potrebbe affrontare uno tra Ben Shelton, Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Esordio al secondo turno anche per le altre tre teste di serie italiane: Lorenzo Musetti affronterà un qualificato; Flavio Cobolli troverà Grigor Dimitrov o Raphael Collignon; Luciano Darderi o Marcos Giron o un qualificato. Al primo turno, Matteo Berrettini affronterà Alexandre Muller, mentre Matteo Arnaldi sfiderà Alexander Shevchenko. Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz al secondo turno potrebbe esordire contro il brasiliano Joao Fonseca, qualora il brasiliano battesse Fabian Maroszan nel primo turno.
Atp Miami, il primo turno degli italiani
- [2] SINNER (Ita) bye (al 2° turno contro Dzumhur o un qualificato)
- [4] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno contro un qualificato)
- [13] COBOLLI (Ita) bye (al 2° turno contro Dimitrov o Collignon)
- [17] DARDERI (Ita) bye (al 2° turno contro Giron o un qualificato)
- BERRETTINI (Ita) vs Muller (Fra)
- ARNALDI (Ita) vs Shevchenko (Kaz)
Leggi anche
Atp Indian Wells, Sinner trionfa: battuto Medvedev 7-6, 7-6
©Getty
Giornata mondiale del tennis, gli italiani più vincenti di sempre
Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, fino alla nuova generazione rappresentata da Jannik Sinner, l'Italia del tennis ha costruito una storia ricca di successi. In occasione della Giornata mondiale del tennis, che ogni anno si celebra il 4 marzo, ecco tutti i giocatori e le giocatrici azzurre più vincenti di sempre