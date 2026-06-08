Sui campi dell'Antico Tiro a Volo Stefano Pescosolido, Potito Starace, Gianluca Pozzi, Giorgio Meneschincheri e Adrian Ungur hanno sconfitto il gruppo Rosso capitanato da Vincenzo Santopadre e composto da Giorgio Galimberti, Davide Sanguinetti, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi
Una sfida tirata fino alle ultime battute, che ha visto trionfare il gruppo Blu capitanato da Stefano Pescosolido e composto da Potito Starace, Gianluca Pozzi, Giorgio Meneschincheri e Adrian Ungur. Sui campi dell’Antico Tiro a Volo si è chiusa la seconda edizione dell’ATV Legends Open, in partnership con Deutsche Bank, l’evento che ha riportato il grande tennis e le leggende della racchetta sui campi del prestigioso circolo romano. Il team vincente ha sconfitto il gruppo Rosso capitanato da Vincenzo Santopadre e composto da Giorgio Galimberti, Davide Sanguinetti, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi, che aveva guidato la classifica parziale fino a quel momento.
I premi
Il definitivo capovolgimento è infatti arrivato nell'equilibratissimo e spettacolare match decisivo vinto da Potito Starace su Daniele Bracciali che ha sancito il sorpasso dei Blu. Accanto al trofeo dell’ATV Legends Open, consegnato dal Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo Giorgio Averni, sono stati assegnati anche i premi speciali: miglior giocatore del torneo ad Adrian Ungur, che riceve il trofeo dello Sponsor “LA BOLA”, primo giocatore straniero a entrare ufficialmente nel team dell'evento e subito decisivo; premio maggior numero di ace: Davide Sanguinetti, implacabile al servizio; miglior percentuale di game vinti: Vincenzo Santopadre per la consueta solidità in campo. È calato il sipario sull’edizione 2026, ma gli organizzatori sono già al lavoro per il prossimo anno. Appuntamento a giugno 2027.