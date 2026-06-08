Sui campi dell'Antico Tiro a Volo Stefano Pescosolido, Potito Starace, Gianluca Pozzi, Giorgio Meneschincheri e Adrian Ungur hanno sconfitto il gruppo Rosso capitanato da Vincenzo Santopadre e composto da Giorgio Galimberti, Davide Sanguinetti, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi

Una sfida tirata fino alle ultime battute, che ha visto trionfare il gruppo Blu capitanato da Stefano Pescosolido e composto da Potito Starace, Gianluca Pozzi, Giorgio Meneschincheri e Adrian Ungur. Sui campi dell’Antico Tiro a Volo si è chiusa la seconda edizione dell’ATV Legends Open, in partnership con Deutsche Bank, l’evento che ha riportato il grande tennis e le leggende della racchetta sui campi del prestigioso circolo romano. Il team vincente ha sconfitto il gruppo Rosso capitanato da Vincenzo Santopadre e composto da Giorgio Galimberti, Davide Sanguinetti, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi, che aveva guidato la classifica parziale fino a quel momento.