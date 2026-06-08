Il tennista tedesco ieri ha trionfato al Roland Garros, realizzando un'impresa sportiva mai compiuta prima da una persona con diabete. Dal 2022, ha raccontato in alcune occasioni la sua convivenza con la malattia diagnosticata all'età di quattro anni: "Ho sempre provato un po' d'insicurezza, ho cercato di nasconderla. Oggi sono orgoglioso però di essere diventato un riferimento per i ragazzi che mi vedono come un esempio"

"Ci sono due partite che si giocano contemporaneamente: quella che tutti vedono e quella che sento solo io". Sono parole di Alexander Zverev, e la seconda partita a cui si riferisce è quella che affronta quotidianamente nella convivenza con il diabete di tipo 1. Il campione tedesco, numero 3 al mondo, ieri ha trionfato al Roland Garros, battendo l'italiano Flavio Cobolli e realizzando un'impresa sportiva mai compiuta prima da una persona con diabete.



Quella "seconda partita" è per lo più invisibile, ha spiegato Zverev a inizio 2026 in un'intervista a Reuters, e si gioca nei momenti di pausa tra un punto e l'altro e durante i cambi di campo. "Può trattarsi di una cosa semplice come decidere quando bere un sorso dalla mia borraccia o quando assumere un gel energetico", in base al valore della glicemia nel suo sangue. E, se necessario perché il glucometro segnala un'iperglicemia, somministrarsi insulina tramite un'iniezione sottocutanea. "Da fuori sembra un normale cambio di campo, ma io sto già programmando il successivo", ha spiegato.

La diagnosi all'età di quattro anni

Zverev, nato ad Amburgo nel 1997, ha ricevuto la diagnosi da bambino, a quattro anni. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune - ad oggi senza cura - in cui il sistema immunitario distrugge le cellule del pancreas che producono insulina, causando una carenza di questo ormone fondamentale per il metabolismo dello zucchero. I pazienti devono quindi somministrarsi ogni giorno l'insulina dall'esterno, tramite iniezioni a ogni pasto (come Zverev) o attraverso un microinfusore. E monitorando grazie a un sensore glicemico la glicemia 24 ore su 24, con una maggiore complessità per le persone che praticano sport ad alti livelli.

Il racconto nel 2022: "A scuola sono stato preso di mira"

Zverev ha raccontato di essere stato preso in giro a scuola a causa del diabete, ma ha spiegato che parlare apertamente della malattia lo ha aiutato nel percorso di accettazione. Fino al 2022 non aveva reso pubblico questo aspetto della sua vita: lo ha fatto per la prima volta il 6 agosto di quell'anno, rendendo pubblica la diagnosi di diabete di tipo 1. "È una sensazione bellissima. È come se mi fossi tolto un peso dalle spalle, perché a scuola sono stato preso un po' di mira per via del diabete", aveva raccontato Zverev nel podcast ATP Tennis Radio.