Teplizumab, il farmaco che fa guadagnare tempo sul diabete di tipo 1

Approvato dall'UE a inizio 2026, in Italia è già disponibile per pazienti dagli otto anni in su in uso compassionevole (fornito in casi selezionati dall'azienda produttrice). "È un cambio di paradigma: il primo farmaco che ci permette di rallentare l’esordio", spiega a SkyTG24 Insider il pediatra Giulio Frontino. "Possiamo finalmente intervenire sul decorso della patologia, facendo guadagnare a bambini e adulti due-tre anni liberi dall'insulina". Ma per poterne usufruire, lo screening è fondamentale