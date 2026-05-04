Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Teplizumab, il farmaco che fa guadagnare tempo sul diabete di tipo 1

Giulia Mengolini

©Getty

Approvato dall'UE a inizio 2026, in Italia è già disponibile per pazienti dagli otto anni in su in uso compassionevole (fornito in casi selezionati dall'azienda produttrice). "È un cambio di paradigma: il primo farmaco che ci permette di rallentare l’esordio", spiega a SkyTG24 Insider il pediatra Giulio Frontino. "Possiamo finalmente intervenire sul decorso della patologia, facendo guadagnare a bambini e adulti due-tre anni liberi dall'insulina". Ma per poterne usufruire, lo screening è fondamentale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ