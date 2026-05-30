Poker Face ovvero La Signora in Giallo per la Gen Z

Tra omicidi misteriosi, strade polverose e una protagonista fuori dal comune, Poker Face riporta in tv il fascino dei grandi gialli classici in chiave moderna. Creata da Rian Johnson e interpretata da Natasha Lyonne, segue Charlie Cale, una donna capace di riconoscere sempre le bugie. Un crime on the road ironico e ricco di guest star che richiama il Tenente Colombo e La Signora in Giallo, ma con un'anima più pulp, un'estetica pop e un'ironia decisamente contemporanea