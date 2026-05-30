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L’economia Usa sta peggiorando? Per molti sì, ma non per i MAGA

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un sondaggio di Gallup condotto tra l’1 e il 17 maggio, l’Indice di fiducia economica è sceso a -45, in netto calo rispetto al -38 di aprile e al livello più basso dall’ottobre 2022

 

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